شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق قرى مصرية لمحاصرة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى إغلاق بعض القري للسيطرة على انتشار فيروس كورونا. وأشار اليوم الخميس إلى أنه عقد اجتماعات مع المحافظين مرتين وكافة الأجهزة منذ اتخاذ هذه الإجراءات، للاطمئنان على كافه المرافق وعمليات توزيع السلع.

وأوضح أنه بالنسبة للمحافظات الساحلية مثل الأسكندرية ودمياط وغيرها من المحافظات المرتفعة الكثافة السكانية، تم اتخاذ قرارات بغلق بعض القرى للسيطرة على انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو التزام المواطنين "حتى لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة أو غلق مدن أو أحياء وخلافه".

وقال "لدينا أرصدة من السلع الاستراتيجيهً تكفى لأكثر من ثلاثة أشهر، ونعمل على زياده تلك الأرصدة إلى (ما يكفي) لأكثر من ستة شهور".