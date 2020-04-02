قصي خولي يحتفل بعيد ميلاده مع ابنه ويغني له (فيديو)

نشر النجم السوري قصي خولي مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل ابنه الصغير ويغني له، بمناسبة عيد ميلاد قصي الـ 44، بينما لم يتضح ما إذا كان الفيديو جديد أم إنه يرجع إلى فترة ما قبل الخلافات بين قصي وزوجته التونسية مديحة الحمداني، التي كشفت عن خلافاتها مع قصي مؤخراً. قصي علق على الفيديو الذي ظهر فيه مع ابنه "فارس" قائلاً : صاروا 44 سنة يا بابا.. بس بوجودك اختلف معنى السنين .. وشفت نورك بحياتي .. في مثل فارسي بيقول .. من ليس له ولد ليس في عينيه نور .. وانت نور عيوني يا ابني". Advertisements وكان قصي خولي قد أعلن في نهاية شهر يونيو من العام الماضي عن قدوم طفله الأول، حيث نشر عبر حسابه على موقع "إنستقرام" صورة ليده ممسكًا بيد طفل رضيع، لكنها لا تشبه يد الأطفال المولودين حديثًا، بل الأطفال الأكبر عمرًا بعدة أسابيع، وعلق عليها قائلًا: "من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر.. بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا (جدك) الله يطول بعمره". بعد ذلك أثار فيديو لسيدة تونسية تدعى مديحة الحمداني ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، حيث كشفت فيه عن هويتها لتؤكد أنها زوجة قصي خولي وأم ولده، و تحدثت المرأة باكية عن زوجها الذي أهملها وابنها وعن ظروف حياتها الصعبة مقابل إهمال الفنان المشهور لهما وقالت انها لا تملك عملاً لإعالة طفلها.



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