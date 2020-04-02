وزير الخارجية: قرار سلطة الطيران بتعليق الرحلات للوافدين العراقيين غير قانوني

اعتبر وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، ان قرار سلطة الطيران المدني بتعليق كافة الرحلات للوافدين العراقيين غير قانوني.
وقال الحكيم في تغريدة له، إن "الخارجية العراقية عبر سفاراتها وقنصلياتها في الخارج مازالت تنفذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء واللجنتين الوزارية والنيابية في تسهيل مهمة عودة العراقيين الى بلدهم".
وأضاف أن "قرار سلطة الطيران بتعليق كافة الرحلات للوافدين العراقيين غير قانوني ومخالف لتعليمات".
وأعلنت سلطة الطيران المدني، تعليق الرحلات للوافدين العراقيين بدءا من مساء، اليوم الخميس، عازية السبب الى تهيئة أماكن للحجر الصحي للوافدين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا الكرام .
وأضاف أن "قرار سلطة الطيران بتعليق كافة الرحلات للوافدين العراقيين غير قانوني ومخالف لتعليمات".
وأعلنت سلطة الطيران المدني، تعليق الرحلات للوافدين العراقيين بدءا من مساء، اليوم الخميس، عازية السبب الى تهيئة أماكن للحجر الصحي للوافدين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا الكرام .
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