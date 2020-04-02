بريطانيا.. أسوأ سيناريوهات كورونا يفترض وفاة 50 ألف شخص

أفاد مصدر مطلع لـ "رويترز" بأن أسوأ السيناريوهات الخاصة بانتشار فيروس كورونا في بريطانيا، والتي وضعتها الحكومة، يفترض وصول عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة.
وكشف المصدر أن أسوأ الأيام من ناحية عدد الوفيات من المتوقع أن يكون 12 أبريل، الذي سيحتفل فيه البريطانيون بعيد الفصح.
وأشار إلى أن السيناريو الأفضل يفترض وصول عدد الوفيات إلى 20 ألف حالة.
يذكر أن بريطانيا شهدت ارتفاعا حادا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ أمس الأربعاء 1 أبريل، حيث ازداد عدد الوفيات بـ 24% خلال يوم واحد ليصل إلى 2921 حالة.
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