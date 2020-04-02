بريطانيا.. أسوأ سيناريوهات كورونا يفترض وفاة 50 ألف شخص

وأضاف المصدر أن هذا السيناريو المفترض كان بإمكانه أن يتحقق لولا إجراءات العزل التي فرضتها السلطات، وأن الأمور حاليا لا تتجه بهذا الاتجاه.

وكشف المصدر أن أسوأ الأيام من ناحية عدد الوفيات من المتوقع أن يكون 12 أبريل، الذي سيحتفل فيه البريطانيون بعيد الفصح.



وأشار إلى أن السيناريو الأفضل يفترض وصول عدد الوفيات إلى 20 ألف حالة.

يذكر أن بريطانيا شهدت ارتفاعا حادا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ أمس الأربعاء 1 أبريل، حيث ازداد عدد الوفيات بـ 24% خلال يوم واحد ليصل إلى 2921 حالة.

