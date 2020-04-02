النقل تعلن ايقاف جميع رحلات الناقل الوطني الاستثنائية ابتداءً من يوم غد

اعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس، عن إيقاف جميع رحلات الناقل الوطني الاستثنائية لجميع القطاعات الخارجية والتي سيرت لإعادة العراقيين فيها الى أرض الوطن حتى إشعار آخر.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "تم الايعاز الى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بطلب وزارة الصحة المبلغ الينا بكتابها المرقم (م و ف) 464 في 2 نيسان المتضمن التريث في نقل الوافدين لحين تهيئة الأماكن الخاصة بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً واجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من عدم أصابتهم بفايروس كورونا".
وأكدت الوزارة أن "قرار الإيقاف سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الجمعة"، مشيرةً الى أن "وزارة النقل ملتزمة التزاماً تاماً بجميع القرارات الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية بما ينسجم والمصلحة العامة للبلد وسلامة المواطنين والحفاظ على ارواحهم".
ولفتت الوزارة، إلى إنه "في حال صدور أي قرار جديد لاستئناف الرحلات الجوية فسيتم إعلام الرأي العام والمسافرين الكرام بذلك عبر الإعلان على موقعي وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية المبينة ادناه".
يذكر ان شركة الخطوط الجوية العراقية سيرت رحلاتها الاستثنائية لإجلاء العراقيين العالقين خارج البلاد استناداً الى موافقة مجلس الوزراء ولجنة الأمر الديواني 55 في 2020 وبالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة والخارجية وباقي الجهات الأخرى.
وأكدت الوزارة أن "قرار الإيقاف سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الجمعة"، مشيرةً الى أن "وزارة النقل ملتزمة التزاماً تاماً بجميع القرارات الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية بما ينسجم والمصلحة العامة للبلد وسلامة المواطنين والحفاظ على ارواحهم".
ولفتت الوزارة، إلى إنه "في حال صدور أي قرار جديد لاستئناف الرحلات الجوية فسيتم إعلام الرأي العام والمسافرين الكرام بذلك عبر الإعلان على موقعي وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية المبينة ادناه".
يذكر ان شركة الخطوط الجوية العراقية سيرت رحلاتها الاستثنائية لإجلاء العراقيين العالقين خارج البلاد استناداً الى موافقة مجلس الوزراء ولجنة الأمر الديواني 55 في 2020 وبالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة والخارجية وباقي الجهات الأخرى.
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