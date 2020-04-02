أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن استحداث مفارز صيانة وإدامة موقعية لصيانة الآليات الخدمية لضمان عدم توقف الخدمات. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة الوحدات الانتاجية احدى ملاكات أمانة بغداد باشرت بنشر مفارز من المهندسين والفنيين على كراجات الدوائر البلدية للعمل على صيانة وإدامة الآليات التي تقوم بأعمال الخدمة".



وأضاف البيان أن "هذا الامر هو لتلافي مشقة الذهاب الى الورش المركزية للصيانة ولا سيما في الظرف الاستثنائي الحالي ولضمان استمرار الأعمال البلدية والخدمية". وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مع استمرار حظر التجوال.. أمانة بغداد تعلن استحداث مفارز موقعية للصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.