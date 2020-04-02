عمليات بغداد تنفي قيام اهالي مدينة الصدر بكسر حظر التجوال

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "قيادة عمليات بغداد، نفت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أهالي مدينة الصدر شرقي العاصمة بكسر حظر التجول الوقائي في احد القطاعات وابعاد منتسبي الجيش خارج هذه المدينة".وأكدت القيادة، ان "علاقة قواتنا الامنية مع المواطنين بأفضل حالاتها"، داعية الى ضرورة "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، والتعامل مع الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً".

تجدر الإشارة الى ان خلية الازمة في العراق، فرضت حظر التجوال حتى الـ11 من نيسان الجاري في إطار مساعيها لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".