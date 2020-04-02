بسب كورونا.. قوة أمنية ترافق فريق طبي لاخذ عينات ٥٢ شخصاً بمدينة الصدر

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، مرافقتها لفريق طبي في عملية اخذ عينات لـ ٥٢ شخصاً بمدينة الصدر للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا، فيما اكدت اعتقال بائعي لحوم تلاعبا بالاسعار في العاصمة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في القياد ترافق المفارز الصحية في مدينة الصدر شرقي العاصمة خلال عملية اخذ عينات من ٥٢ شخصاً ضمن المحال السكنية للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفايروس كورونا المستجد".
وأضافت، "كما شرعت بتعفير عدد من القطاعات، وحثت المواطنين على أهمية المكوث في منازلهم وتطبيق إجراءات حظر التجول، كما وزعت بطاقات توعوية عن كيفة الوقاية من هذا الفايروس".
من جهتها اشارت القيادة الى أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تتابع أسعار بيع المواد الغذائية والخضار في مناطق الدورة ومدينة الصدر والاعظمية والمدائن والكرادة والمحمودية والشعب وبسماية خلال حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة".
وأكدت، "القائها القبض على اثنين من القصابين وذلك لقيامهما برفع أسعار بيع اللحوم، وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصولياً".
وأضافت، "كما شرعت بتعفير عدد من القطاعات، وحثت المواطنين على أهمية المكوث في منازلهم وتطبيق إجراءات حظر التجول، كما وزعت بطاقات توعوية عن كيفة الوقاية من هذا الفايروس".
من جهتها اشارت القيادة الى أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تتابع أسعار بيع المواد الغذائية والخضار في مناطق الدورة ومدينة الصدر والاعظمية والمدائن والكرادة والمحمودية والشعب وبسماية خلال حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة".
وأكدت، "القائها القبض على اثنين من القصابين وذلك لقيامهما برفع أسعار بيع اللحوم، وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصولياً".
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