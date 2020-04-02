البرتغال تمدد الطوارئ أسبوعين للحد من كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
وافق البرلمان البرتغالي، الخميس، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة أسبوعين، في إطار مساعي الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
واقترح التمديد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، بعدما فرضه في البداية يوم 18 مارس/آذار الماضي بهدف تقييد حرية التنقل، والإعلام إلى حد كبير، في محاولة لمكافحة الفيروس.
وقال رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي: "إذا بذلنا جهدا كبيرا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنرى عما قريب ضوءا في نهاية النفق".
ووفقا لوزارة الصحة البرتغالية، زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو 800 حالة، ليتجاوز الإجمالي 9 آلاف اليوم الخميس.
وبحسب الوزارة، توفي 22 شخصا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.
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