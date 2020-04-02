اخبار العالم

العراق يسجل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

العراق يسجل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل حالتي وفاة و٤٤ إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

Advertisements

وذكرت الوزارة في بيان أنَّ الإصابات الجديدة موزعة كالآتي: بغداد الكرخ (1)، مدينة الطب (1)، البصرة (٥)، النجف (١٠)، السليمانية (12)، كربلاء (٧)، أربيل (٢)، كركوك (٥) وديوانية (١).

 

ولفتت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة؛ في كل من بغداد الرصافة والبصرة، فيما سجلت 20 حالة شفاء جديدة، موزعة كالآتي بغداد الكرخ (١)، النجف (١٠)، كربلاء (٦) والبصرة (٣).

 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى ٧٧٢ حالة، والوفيات ٥٤، وحالات الشفاء ٢٠٢.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا