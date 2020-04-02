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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في كندا تتخطى عشرة آلاف وعدد الوفيات يزيد 21% والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أظهرت بيانات من الوكالة المعنية بالصحة العامة في كندا، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى عشرة آلاف بينما زاد عدد الوفيات إلى 127 بما يشكل ارتفاعًا بنسبة 21%.
وأضافت الوكالة أن عدد المصابين زاد إلى 10132 من 9017 أمس الأربعاء الذي كان عدد حالات الوفاة فيه 105.
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