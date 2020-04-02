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الحكومة السورية تعزل منطقة السيدة زينب في ريف دمشق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

الحكومة السورية تعزل منطقة السيدة زينب في ريف دمشق

الخليج 365 - متابعات

قررت السلطات السورية، اليوم الخميس، عزل منطقة السيدة زينب، بهدف منع تفشي المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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وأفادت وكالة الأنباء "سانا" أن عملية العزل تأتي "في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظاً على السلامة العامة".

وأضافت الوكالة بأن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا المستجد "درس آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وتقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق".

وكان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، قد قرر اليوم، "حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر".

وأعلنت وزارة الصحة السورية أنه تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16 حالة بينها حالتا وفاة.

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