أثناء تفشي كورونا.. مخترقون لصالح إيران يحاولون اختراق حسابات موظفي "الصحة العالمية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

طهران - الخليج 365

حاول مخترقون يعملون لصالح إيران اختراق حسابات موظفي "الصحة العالمية".



وقالت مصادر مطلعة وفق وكالة "رويترز" إن مخترقين يعملون لصالح الحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لموظفين في منظمة الصحة العالمية أثناء تفشي فيروس كورونا.

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وقالت أربعة مصادر جرى اطلاعها على الهجمات: إن أحدث محاولة اختراق مستمرة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وشملت محاولة سرقة كلمات السر من موظفي منظمة الصحة عبر إرسال رسائل مصممة بحيث تحاكي خدمات جوجل الإلكترونية إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية للموظفين، وهي تقنية اختراق إلكتروني مشهورة يطلق عليها "التصيد".

وأكدت رويترز هذه النتائج بعد مراجعة سلسلة من المواقع الإلكترونية التي تشمل محتوى مضرا وغيرها من البيانات.

وقال أحد المصادر، ويعمل في شركة تكنولوجيا كبيرة تراقب نشاط الهجمات الإلكترونية الضارة على الإنترنت: "شهدنا بعض الاستهداف ممن يبدو أنهم مخترقون تدعمهم الحكومة الإيرانية استهدفوا منظمات الصحة العالمية بشكل عام عبر التصيد".

ولم يتضح إن كان تم بالفعل اختراق أي حساب، لكن هذه الهجمات تظهر أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المشاركة في الجهود الدولية لاحتواء الفيروس تتعرض لهجمات إلكترونية من مخترقين يبحثون عن معلومات عن الوباء.

وكانت "رويترز" ذكرت في مارس/آذار الماضي، أن الهجمات التي تتعرض لها منظمة الصحة العالمية والمنظمات المشاركة لها زادت بأكثر من مثيلتها منذ بداية أزمة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص على مستوى العالم