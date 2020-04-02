إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

طهران - الخليج 365

يواصل فيروس كورونا انتشاره في إيران بأوساط المسؤولين بالبلاد.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الخميس أن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وقالت وسائل الإعلام، إنه تم وضع لايجاني في الحجر الصحي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مسؤول صحي إيراني، ارتفاع وفيات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3160، فيما تجاوزت الإصابات 50468.

وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة.