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3 آلاف مصاب و124 وفاة في إيران يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 3160 حالة، بعد تسجيل 124 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 50 ألفا و468 حالة بعد تسجيل 2875 حالة إصابة جديدة.

وكشف أن 3956 من المصابين في حالة حرجة، كما أعلن أن 16 ألفا و711 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ورغم أن إيران من أشد الدول تضررا من الوباء، إلا أن المسؤولين في البلاد ترددوا في فرض الإغلاق التام، مؤكدين أن كل الإجراءات اللازمة اتخذت.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، إن الايرانيين»قاموا بعمل ممتاز»، وإن الوباء ينحسر في المناطق الريفية، وأكد أيضا أن «إيران نجحت في محاربة الوباء أكثر من معظم البلدان»، بالرغم من العقوبات الأمريكية. وأضاف أن الأمريكيين فوتوا «فرصة تاريخية» لإظهار حسن النية ورفع العقوبات مع بداية انتشار الوباء في إيران.

وقال روحاني «هذه كانت أفضل فرصة تاريخية للأمريكيين كي يبتعدوا عن مسارهم الخاطئ، ويقولوا ولو مرة واحدة للأمة الإيرانية إنهم ليسوا ضد الشعب الإيراني».

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إصابات كورونا الرسمية بإيران:

50,468 مصابا

3160 وفاة

16711 متعافيا

3956 في حالة حرجة

124وفاة خلال 24 ساعة

2875 إصابة خلال 24 ساعة