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مسؤول مصري: داعش على وشك الانهيار في سيناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - العريش

أفاد مصدر أمني بأن الجيش المصري كبد الإرهابيين في سيناء خسائر فادحة، مشيرا إلى أن تنظيم داعش بات على وشك الانهيار.

وأضاف المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن»دواعش سيناء تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث لقي عشرات الإرهابيين مصرعهم في مناطق ومعاقل التكفيريين فى رفح والشيخ زويد وبئر العبد، وذلك إثر قصف جوي على تلك المعاقل متواصل منذ 24 ساعة».

وأضاف المصدر أن «القوات الجوية تواصل قصفها لمدن رفح والشيخ زويد وبئر العبد منذ خمسة أيام وحتي الآن، محققة نجاحات كبيرة علي الأرض بعد قصفها لعشرات البؤر والتجمعات الإرهابية لعناصر داعش».