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الزرفي: سنقضي على فلول داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بغداد حذر المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عدنان الزرفي أمس، من خطورة استمرار الهجمات الإرهابية على القطاعات العسكرية في وسط وشمال العراق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الزرفي تأكيده خلال لقائه وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أهمية القضاء بشكل كامل على فلول عصابات «داعش» الإرهابية في مختلف المناطق، منبها بأن حكومته المرتقبة تضع في أولوياتها التحدي الأمني ووضع الخطط المناسبة للتصدي بحزم لبقايا العناصر الإرهابية، والارتقاء بكفاءة القوات المسلحة وأدائها تمهيدا لضبط الحدود وحفظ سيادة العراق.



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