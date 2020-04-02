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32 خائنا أمام القضاء اليمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن الشرعية اليمنية تدعو للسلام الدائم، وتعاطت بمسؤولية مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، عكس الميليشيات الحوثية التي ترتهن في قراراتها لإيران وتتخذ من دعوات السلام والتهدئة ووقف إطلاق النار فرصة لتصعيدها، وهو ما يعكس استهتارها باليمن واليمنيين وبالمجتمع الدولي.

ودعا رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم الإصغاء لما يقوله الانقلابيون (الحوثيون) من ترحيب غير جاد بالجنوح للسلام لمواجهة وباء كورونا المستجد، وطالب بالنظر إلى أفعالهم الوحشية والإجرامية على الأرض، واستمرارهم في عملية التصعيد العسكري وممارسة التنكيل والإبادة ضد أبناء الشعب اليمني، واستهداف الأراضي السعودية.

إلى ذلك عقدت بالعاصمة الموقتة عدن أمس، أول جلسة لمحاكمة قيادة من جماعة الحوثي بتهمة الخيانة والانقلاب، وذلك في المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن.

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ووجهت المحكمة 8 تهم لـ32 متهما من قادة الحوثيين، أهمها: التخابر والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية وجريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم ومحاصرة رئيس الجمهورية والحكومة وجرائم أخرى.

وقررت المحكمة النشر عن المتهمين في الجريدة الرسمية وتكليفهم بالحضور لجلسة الاثنين1 يونيو 2020 - أسماء المتهمين الذين يجري محاكمتهم وعددهم 32 متهما بالانقلاب ميدانيا تشهد جبهات صرواح غرب مارب، وصعدة، وساحل اليمن الغربي موجهات عنيفة بين قوات الشرعية المسنودة بالتحالف العربي وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وشهدت جبهة الساحل الغربي اشتباكات جديدة جراء خروقات الميليشيات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية واتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بالحديدة أن قواته أحبطت تسللا لميليشيات الحوثي بالقرب من مواقعها في مديرية الدريهمي، ومنطقة الجبلية جنوب الحديدة، ولقي عدد من المتسللين مصرعهم.

وقصفت ميليشيات الحوثي منازل المواطنين في مدينة التحيتا بسلاح 23 وسلاح عيار 14.5 ضمن انتهاكات الميليشيات للهدنة الأممية.

المتهمون الـ32

عبدالملك الحوثي

محمد الحوثي

عبدالله الحاكم

مهدي المشاط

عبدالخالق الحوثي

عبدالكريم الحوثي

يحيى الشامي

زكريا الشامي

محمد الحمزي

محمد العاطفي

يوسف الفيشي

عبدالقادر الشامي

عبدالرب جرفان

صالح الشاعر

طه المتوكل

يحيى الحوثي

محمد الغماري

- نايف أبوخرفشة

عبدالإله حجر

حمود العزي

أحمد حامد

سليم المغلس

عبدالحكيم الخواني

عبدالعزيز الحمزي

مبارك الزايدي

علي القحوم

ضيف الشامي

محمد البخيتي

يوسف المداني

حس المقبولي

محمد الجنيد

عبدالعزيز بن حبتور