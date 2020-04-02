الحيدري: كورونا لم يدخل اليمن.. والحديث عن وفيات شائعة

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

أكد وكيل وزير الصحة اليمنية الدكتور عبدالرقيب الحيدري أنه لا صحة لما يتردد عن وجود وفيات بفيروس كورونا المستجد.

وقال «لم نسجل حتى الآن أي حالة إصابة، حدثت حالات اشتباه وأجريت الاختبارات وجاءت النتيجة سلبية، ولا صحة إطلاقا لما يتم ترديده عن وجود وفيات بالفيروس دون أن نكشف عنها، لدينا الشجاعة لنعلن الحقائق لشعبنا، وخاصة أن الوباء ليس مرتبطا بنا، وبالتالي لا مدعاة للحرج».

Advertisements

ولفت إلى أن الأزمات والمخاطر الصحية التي تواجه اليمن عديدة حتى قبل ظهور فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ضعف الإمكانات ببلاده وتعدد أزماتها لا يعني بأي حال استسلام الأجهزة والفرق الطبية التابعة للحكومة الشرعية أو تقاعسها عن اتخاذ كل ما يلزم به لمواجهة الجائحة، حال وصولها إلى اليمن، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضح الحيدري «اليمن بلد نظامه الصحي ضعيف وإمكاناته محدودة، وما يقرب من نصف مرافقه الرئيسية بات منهكا وخارج نطاق الخدمة بسبب ما لحق به من أضرار الحرب مع الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية، وبالتالي نقر بأن انتقال الفيروس بالفعل سيمثل خطورة حقيقية على حياة الملايين.

واستنكر المسؤول اليمني تشكيك البعض في بيانات وزارته بشأن خلو اليمن حتى الآن من أي إصابات بفيروس كورونا.