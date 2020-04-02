رئيس الوزراء يعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. ويحذر المواطنين من خطورة الأسبوع المقبل

كتب: ضياء السقا

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الإصابات بفيروس كورونا فى العالم وصلت إلى مليون إصابة، بينما نتكلم فى مصر فى حدود 850 إصابة.

وشدد مدبولي، خلال كلمة تليفزيونية، الخميس، على أن الأسبوع المقبل هام جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن أرقام المصابين الأسبوع المقبل يمكن أن ترتفع ولكنها تظل فى الحدود الآمنة والمرحلة المتوسطة من انتشار الفيروس.

وذكر رئيس الوزراء أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، مردفاً:" نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا".

وشدد رئيس الوزراء على ضروروة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

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وقال، إن الحل الوحيد هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحاً أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات الكبيرة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه يتم التأكيد يوميا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات التى تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف : "لدينا توافر في السلع الاستراتيجية، ونتابع مع المحافظين توافر السلع في المنافذ".