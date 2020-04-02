السلطات الجزائرية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، عن "تسجيل 5 ​وفيات​ جديدة ب​فيروس كورونا​، لترتفع بذلك ​حالات​ الوفاة إلى 63، وارتفاع عدد المصابين إلى 986، في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 61 حالة"، داعية المواطنين إلى "ضرورة احترام توصيات الخبراء المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية، بالإضافة إلى شروط الحجر الصحي لتفادي أي عدوى بفيروس كورونا".

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