بوتين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا تنسيق الجهود لعودة المواطنين الروس لوطنهم

بحث الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، ورئيس ​جنوب أفريقيا​، ​سيريل رامافوزا​، "تنسيق الجهود حول حل مسألة عودة المواطنين الروس إلى وطنهم".

هذا وكان ​وزير النقل​ الروسي، يفغيني ديتريخ، قد أعلن، في وقت سابق، أن "​وزارة الخارجية الروسية​، استكملت تشكيل قوائم المواطنين الروس الذين يعتزمون العودة إلى البلاد، وأنها وبالتعاون مع شركات الطيران سوف تبلغهم بجداول الرحلات".

يذكر أن ​روسيا​ وعدد من البلدان الأخرى على خلفية جائحة ​فيروس كورونا​، حدت بشكل كبير من الحركة الجوية، واضطرت شركات الطيران إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، كما قامت بعض الدول بإغلاق الحدود.