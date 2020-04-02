بوتين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا تنسيق الجهود لعودة المواطنين الروس لوطنهم

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، "تنسيق الجهود حول حل مسألة عودة المواطنين الروس إلى وطنهم".
هذا وكان وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، قد أعلن، في وقت سابق، أن "وزارة الخارجية الروسية، استكملت تشكيل قوائم المواطنين الروس الذين يعتزمون العودة إلى البلاد، وأنها وبالتعاون مع شركات الطيران سوف تبلغهم بجداول الرحلات".
يذكر أن روسيا وعدد من البلدان الأخرى على خلفية جائحة فيروس كورونا، حدت بشكل كبير من الحركة الجوية، واضطرت شركات الطيران إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، كما قامت بعض الدول بإغلاق الحدود.
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