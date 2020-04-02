الصحية الكندية: عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى 10 آلاف

أعلنت الوكالة المعنية بالصحة العامة في كندا، أن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى 10 آلاف"، مشيرة الى أن "عدد الوفيات ارتفع إلى 127 بما يشكل ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة، وعدد المصابين زاد إلى 10132 من 9017، الذي كان عدد حالات الوفاة فيه 105 فقط".
هذا وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت سابق، أن "بلاده تخصص ملياري دولار كندي، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، موضحاً انه "يعلم أن الطلب على المعدات والمواد الأساسية الطبية سينمو في الأسابيع المقبلة، لذلك نحتاج إلى عرض ثابت ومستقر لهذه المنتجات".
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