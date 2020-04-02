الخارجية الألمانية: نؤيد مقترح تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا

أعلنت ​وزارة الخارجية الألمانية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الحكومة​ الفيدرالية تؤيد مقترح تشكيل حكومة انتقالية في ​فنزويلا​ في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإن الوفاق السياسي كجزء من عملية "​أوسلو​" يعتبر مخرجا مناسبا من ​الأزمة​، و​خوان غوايدو​ يبقى بالنسبة لنا رئيسا مؤقتا".

هذا وسبق أن اقترحت ​الولايات المتحدة​ تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا من أعضاء الجمعية الوطنية تعترف بهم السلطات، والمعارضة، مع إجراء انتخابات لاحقا، ورفع ​العقوبات الأميركية​، كما أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن رئيس الحكومة الانتقالية لن يكون له حق الترشح في هذه الانتخابات.