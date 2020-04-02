الخارجية الألمانية: نؤيد مقترح تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الحكومة الفيدرالية تؤيد مقترح تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإن الوفاق السياسي كجزء من عملية "أوسلو" يعتبر مخرجا مناسبا من الأزمة، وخوان غوايدو يبقى بالنسبة لنا رئيسا مؤقتا".
هذا وسبق أن اقترحت الولايات المتحدة تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا من أعضاء الجمعية الوطنية تعترف بهم السلطات، والمعارضة، مع إجراء انتخابات لاحقا، ورفع العقوبات الأميركية، كما أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن رئيس الحكومة الانتقالية لن يكون له حق الترشح في هذه الانتخابات.
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