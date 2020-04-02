الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي"، مشيرة الى "تسجيل 165 إصابة جديدة".
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 226 ألف مصاب وأكثر من 5300 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 115 ألف إصابة، ونحو 14 ألف حالة وفاة، وفقا للإحصائيات.
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