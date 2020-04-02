الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تسجيل 5 ​وفيات​ جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي"، مشيرة الى "تسجيل 165 إصابة جديدة".

وكانت بداية ظهور الفيروس في ​الصين​، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها ​الولايات المتحدة الأميركية​، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 226 ألف مصاب وأكثر من 5300 حالة وفاة، تليها ​إيطاليا​، في المرتبة الثانية بأكثر من 115 ألف إصابة، ونحو 14 ألف حالة وفاة، وفقا للإحصائيات.