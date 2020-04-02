حكومة السورية تقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق بسبب كورونا

أعلنت ​الحكومة السورية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا في ​سوريا​ قرر "عزل منطقة ​السيدة زينب​ في محافظة ​ريف دمشق​". بدورها اوضحت ​وزارة الصحة السورية​، إنها "سجلت 6 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليرتفع العدد إلى 16 إصابة منها حالتي وفاة، وكانت ​السلطات السورية​ قد فرضت، يوم الأربعاء "أول حالة عزل صحي على بلدة منين في ريف دمشق، وذلك بعدما توفيت امرأة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، واحتمال أنها خالطت آخرين في البلدة ونقلت الفيروس إليهم".

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