رئيس مجلس الوزراء المصري: مصر لا تزال بعيدة عن مرحلة الخطر فيما يتعلق بالكورونا

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "بلاده لاتزال بعيدة عن مرحلة الخطر فيما يتعلق تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)"، مشيراً إلى أنه "تم غلق عدد من القرى للحد من انتشار الفيروس"، موضحاً "وجود 860 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن".
في السياق ذاته، أعلن وزير المال المصري محمد معيط، عن "رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر، إلى 2200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة كانون الأول الماضي".
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