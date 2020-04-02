رئيس مجلس الوزراء المصري: مصر لا تزال بعيدة عن مرحلة الخطر فيما يتعلق بالكورونا

أعلن رئيس ​مجلس الوزراء المصري​ ​مصطفى مدبولي​، أن "بلاده لاتزال بعيدة عن مرحلة الخطر فيما يتعلق تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)"، مشيراً إلى أنه "تم غلق عدد من القرى للحد من انتشار الفيروس"، موضحاً "وجود 860 حالة مصابة ب​فيروس كورونا​ في مصر حتى الآن".

في السياق ذاته، أعلن وزير ​المال​ المصري محمد معيط، عن "رفع مكافأة أطباء الامتياز ب​المستشفيات​ الجامعية التابعة ل​وزارة​ ​التعليم العالي​ والبحث العلمي ومستشفيات ​جامعة الأزهر​، إلى 2200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة كانون الأول الماضي".