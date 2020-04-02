الجيش الفرنسي: إصابة 4 من جنود بفيروس كورونا غربي أفريقيا

أعلن ​الجيش الفرنسي​، في بيان له، أن "الفحوصات المخبرية أظهرت إصابة أربعة من جنوده في غربي ​أفريقيا​ ب​فيروس كورونا​"، موضحاً ان "ثلاثة من الجنود المصابين أعيدوا إلى ​فرنسا​".

بدورها أعلنت وزيرة ​الجيوش الفرنسية​ ​فلورانس بارلي​، منتصف الشهر الماضي، عن "بدء ​القوات المسلحة​ بأوّل عمليّة نقل مصابين بفيروس كورونا المستجد، من ​مستشفى​ ميلوز شرقي البلاد إلى مستشفيين عسكريين في ​الجنوب​، في وقت يتعرض عدد من ​المستشفيات​ الفرنسية، خاصة شرقي البلاد، لضغط شديد بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا ونقص المعدات الطبية اللازمة".

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