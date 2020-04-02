الجيش الفرنسي: إصابة 4 من جنود بفيروس كورونا غربي أفريقيا

أعلن الجيش الفرنسي، في بيان له، أن "الفحوصات المخبرية أظهرت إصابة أربعة من جنوده في غربي أفريقيا بفيروس كورونا"، موضحاً ان "ثلاثة من الجنود المصابين أعيدوا إلى فرنسا".
بدورها أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، منتصف الشهر الماضي، عن "بدء القوات المسلحة بأوّل عمليّة نقل مصابين بفيروس كورونا المستجد، من مستشفى ميلوز شرقي البلاد إلى مستشفيين عسكريين في الجنوب، في وقت يتعرض عدد من المستشفيات الفرنسية، خاصة شرقي البلاد، لضغط شديد بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا ونقص المعدات الطبية اللازمة".
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