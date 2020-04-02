الصحة العالمية: القادة الأفارقة يستعدون لفيروس كورونا منذ أشهر

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "قادة الدول الأفريقية، يستعدون لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي منذ أشهر"، مشيداً بـ"وعي رئيس رواندا بأهمية التحرك المبكر في التصدي لفيروس كورونا المستجد، في بلاده وفي القارة الأفريقية بأكملها"، مشدداً على "أهمية الاتحاد والتعاون من أجل حماية القارة الأفريقية من خطر كورونا".
هذا وينتشر الفيروس في أنحاء أفريقيا بشكل أبطأ مما هو في آسيا أو أوروبا وأميركا، لكن أكثر من 40 دولة في القارة سجلت نحو 3 آلاف حالة إصابة".
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