النشرة: القوات الاسرائيلية تطلق قنبلة دخانية على كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​ عن "قيام ​القوات الاسرائيلية​ بإطلاق ​قنبلة​ دخانية على كروم الشراقي في خراج بلدة ​ميس الجبل​، مما استعدى استنفار كبير لقوات ​الجيش اللبناني​، و​قوات اليونيفيل​ في الجانب اللبناني". إضغط للمزيد

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