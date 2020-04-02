سفير لبنان بجنوب إفريقيا:معظم دول جنوب إفريقيا رفضت استقبال طاقم لبنان

أكد سفير ​لبنان​ في ​جنوب إفريقيا​ قبلان فرنجية، في مداخلة تلفزيونية، أن "معظم الدول بمنطقة جنوب إفريقيا رفضت استقبال الطاقم الطبي اللبناني الذي كان من المفترض أن يعاين اللبنانيين قبل دخول الطائرات المتجهة إلى لبنان، وأن هناك أكثر من 12000 مواطن لبناني سجلوا للعودة بدول جنوب إفريقيا، إلا أنه سيتم إجلاء بين 700 و 800 شخص بحسب الدول التي سمحت حتى الآن". وأشاد السفير فرنجية بجهود حكومة الرئيس ​حسان دياب​ لإعادة اللبنانيين من الإغتراب ونقل تحية الجاليات اللبنانية لتلك الجهود.

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