المجذوب شارك عن بعد في اجتماع لوزراء التربية الفرنكوفون

شارك وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد عن بعد، لوزراء التربية الأعضاء في المكتب التنفيذي لمنظمة وزراء التربية في البلدان الفرنكوفونية، إلى جانب سبعة وزراء، برئاسة الرئيس الحالي وزير كندا للتربية والطفولة نيو برنسويك. وقدم كل من الوزراء معلومات عن الإجراءات المتخذة في بلده لضمان استمرارية التعليم في سياق أزمة تفشي Covid 19. وقد تمت مناقشة الإجراءات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.

وعرض المجذوب لواقع الحال في ​لبنان​، مشيرا إلى أنه "في ظل الأزمة الصحية المترافقة مع أزمة مالية حادة، تقوم الوزارة بكل ما في وسعها لتأمين استمرار التعليم وذلك عن طريق أفكار جديدة لإيجاد "صفي في البيت". ويتم ذلك سواء عبر دروس وفروض ورقية، أو تلفزيونيا عبر برامج تعليمية متخصصة تبث عبر ​تلفزيون لبنان​ الرسمي، أو إلكترونيا باللجوء إلى ​الهواتف الذكية​ والانترنت والمنصات الرقمية".

وقد نوه وزير التربية و​الشباب​ الفرنسي جان ميشال بلانكير في مداخلته بكلمة المجذوب عن التعليم في مرحلة ما بعد أزمة الوباء.