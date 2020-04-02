رحمة: دياب محق بدعوته لاعتماد الكفاية والجدارة بالتعيينات

اعتبرالنائب السابق إميل رحمه، أن "موقف رئيس الحكومة ​حسان دياب​ أصاب في كلامه خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم بدعوته إلى اعتماد الكفاية والجدارة في جميع التعيينات المالية والادارية، والخروج من منطق ​المحاصصة​ السياسية التي غالبا ما تأتي على حساب الشفافية رغم ما يتمتع به المرشحون لتولي هذا المنصب أو ذاك من مؤهلات".

وأشار إلى أن "دياب على حق عندما يقول أنه لم يعد جائزا الاستمرار في النهج السابق بعد انتفاضة الناس خلال الأشهر الماضية، والتداعيات التي خلفها ويخلفها وباء ​الكورونا​، والف صحيح أن هناك رواتب مرتفعة وغير منطقية لموظفين، خصوصا في هذه الأحوال الصعبة التي تعاني منها البلاد على الصعيدين المالي والاقتصادي".

وأكد أن "أهمية كلام رئيس الحكومة، هو صدوره خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، وعلى إثر الخلوة التي جمعتهما قبل انعقادها".