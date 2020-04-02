أبو الحسن: لتجاوز كل الاعتبارات والتعاضد تحت عنوان التضامن الإنساني

شدد امين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على "ضرورة تجاوز كل الإعتبارات والخلافات السياسية ونزيل كل الفوارق والتصنيفات الإجتماعية، فمعاً نكافح لمواجهة الوباء، ومعاً نجاهد من أجل الصمود والبقاء، ومعاً نتعاضد تحت عنوان واحد وجامع الا وهو التضامن الإنساني والناس لبعض".

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