بلدية صيدا أطلقت إحصاء إلكترونيا لدعم العائلات المتضررة

أطلقت ​بلدية صيدا​، في إطار متابعتها وإسهامها في دعم أبناء المدينة لمواجهة تداعيات أزمة ​كورونا​، عملية إحصاء للعائلات المتضررة من خلال تعبئة استمارة الكترونية رسمية لبلدية صيدا أو من خلال إرسال صورة عن إخراج القيد العائلي والمهنة مع كتابة عنوان السكن ورقم ​الهاتف​ بشكل واضح خلال خمسة أيام ابتداء من يوم غد الجمعة من الثامنة صباحا إلى الخامسة بعد الظهر يوميا على الأرقام: 731800 71، 649300 81، 802064 81، 010126 81، و979782 81، على أن يبدأ توزيع القسائم الشرائية مطلع الأسبوع المقبل".

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