أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​ عن "قيام ​بلدية الكفور​ واهلي البلدة بحملة تعقيم واسعة طالت شوارع واحياء البلدة وذلك للحد من انتشار فيروس ​الكورونا​ المستجد المسبب لمرض ​كوفيد 19​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلدية الكفور واهالي البلدة قاموا بحملة تعقيم للشوراع للحد من انتشار الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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