شهيب تفقد التجهيزات الجديدة في قسم الطوارئ بمستشفى الشحار الحكومي

زار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​أكرم شهيب​، مستشفى الشحار الحكومي حيث كان في استقباله مدير المستشفى طارق الزعر وعدد من الجهاز الاداري والطبي والتمريضي في المستشفى، حيث تفقد التجهيزات الجديدة في قسم الطوارئ والتي من شأنها ان تعزز دور مستشفى الشحار الحكومي على صعيد استقبال حالات الطوارئ سواء من منطقة الغرب والشحار ومن كل ​قضاء عاليه​ اذا ما اقتضى الامر. واطلع الزعر شهيب على "الوضع العام للمستشفى ومدى جهوزيته في القيام بدوره الطبي والاستشفائي على صعيد الامراض العادية والتي هي عديدة ومتنوعة".

ونوه شهيب "بالدور المهم الذي يطلع به الزعر وكل الجسم الاداري والطبي والتمريضي في المستسفى على صعيد قدراته وجهوزيته في استقبال الحالات المرضية العادية ضمن الامكانات المتوفرة في هذه الظروف الصعبة"، مشددا على ان "رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ كان وسيبقى داعما وحاضنا لمستشفى الشحار الحكومي في كل ما يحتاجه".