الوطني الحر: لاعتماد الفحوصات الميدانية السريعة بناء على دراسات علمية

أكد فريق الاستجابة لمواجهة ​كورونا​ في ​التيار الوطني الحر​، أنه بناء على الدراسات العلمية، فان "كل الادلة العلمية تؤكد صوابية دعوة التيار الى استخدام الفحوصات الميدانية السريعة التي كان سبّاقاً في تأمينها وهو لا يزال ينتظر اصدار البروتوكول الطبي من قبل ​وزارة الصحة العامة​".

وأكد الفريق على "ضرورة استخدام الفحوصات الميدانية السريعة في المناطق للتمكن من الكشف عن أكثر الحالات الممكنة خصوصاً تلك البعيدة عن العاصمة ما يسهّل على ​لبنان​ احتواء انتشار الفيروس. واستراتيجية التيار متكاملة ولامركزية وتصب في خدمة ​المجتمع اللبناني​ ككل والمناطق النائية بشكل خاص"، مشيراً إلى أن "مشروعه مجاني بالكامل وتستفيد منه الحالات المتوسطة والفقيرة".

وجدد فريق الاستجابة في التيار في بيان مطالبته "باعتماد الفحوصات الميدانية السريعة المترافقة مع المعاينة الطبية في المناطق على أن يتم عزل الحالات السلبية وإرسال الحالات الايجابية الى المستشفيات، مستغرباً التأخير في بدء العمل بهذا النظام الذي أثبت فعاليته وأهميته في الكثير من دول العالم".