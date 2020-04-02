الاتحاد السرياني: اطلاق حملة مساعدات غذائية بعنوان من القلب للقلب

اعلن ​حزب الاتحاد السرياني​ انه "اطلق بإيعاز من رئيسه العالمي ​إبراهيم مراد​، حملة بعنوان "من القلب للقلب" بالتعاون مع الشعب السرياني ومؤسسات مجلس "بيث نهرين" القومي في دول أوروبية، وذلك لتقديم مساعدات غذائية لمئات ​العائلات المحتاجة​ التي تعيش في مناطق ​المتن​ و​بيروت​ وزحلة والتي تعاني من أزمة معيشية حادة بسبب الأزمة التي يعيشها ​لبنان​ بسبب ​فيروس كورونا​ الذي أدى انتشاره إلى حرمان آلاف العائلات من مدخولها".

وذكر ان "حملة من القلب للقلب انطلقت عبر الفضائية السريانية suroyo tv يوم الأحد الفائت وقد توجهت إلى أبناء الشعب السرياني تدعوهم إلى المساهمة في تقديم الدعم لشعبنا في لبنان ضمن سياسة التكافل الاجتماعي"، معتبراً أن هذه المبادرة تشكل "نموذجا يحتذى به ويمكن أن يعمم في المناطق اللبنانية كي تقدم المعونة للعائلات المحتاجة، علما بأن الحزب سوف يوزع الدفعة الأولى من المساعدات يوم الإثنين 6 نيسان الحالي".