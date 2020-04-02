أشار رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في الوقت الذي نجهد فيه مع القوى الحية في المجتمع كل بحسب مقدوره، بتقديم الإقتراحات والوقوف مع الناس لتمرير الأزمات بجو من التضامن وبعيدا عن السلبية، يستمر أهل ​السلطة​ في لعبة تقاسم الإدارات التي افلسوها، و تناتش مقدرات ​الدولة​ التي نهبوها، وشل المؤسسات التي احتلوها".

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: نجهد لتمرير الأزمات واهل السلطة مستمرون بلعبة التقاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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