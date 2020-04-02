توتيو: لضرورة التلاحم والتعاون في هذه المرحلة الصعبة

دعا عضو قيادة ​جبهة العمل الإسلامي​ في ​لبنان​ عضو مجلس أمناء ​حركة التوحيد الاسلامي​ ​الشيخ شريف توتيو​، "جميع المسؤولين والقوى والتيارات السياسية إلى ضرورة التلاحم والتعاون في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد على الصعيد الاقتصادي والصحي والصعد كافة، وخصوصا في ظل تفشي وباء ​فيروس كورونا​ الفتاك".

وأكد أهمية "​مكافحة الفساد​ ووقف الهدر والامتناع عن تكليف خزينة الدولة مزيداً من الخسائر المالية"، لافتا إلى أن "موضوع التعيينات في حال إقراره ينبغي أن يُعتمد فيه معيار العلم والكفاءة والنزاهة والقناعة الأخلاقية التي تمنع الموظف مهما علا شأنه أو صغر من السرقة أو الإهمال والتقصير"، مشددا على "الالتزام بالتعبئة العامة وعدم التجوّل أو الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى هي مسؤولية شرعية وإنسانية أيضا، عدا عن كونها مسؤولية قانونية"، لافتاً إلى "وجوب اهتمام الدولة والحكومة بأوضاع الناس المعيشية".