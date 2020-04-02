فريق طبي عسكري ومدني جال بمواقع مقترحة للحجر الصحي بعكار

جال فريق طبي عسكري ومدني بتكليف من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ اللواء الركن ​محمود الأسمر​، يرافقه رئيس مركز طبابة محافظة عكار حسن شديد، في عدد من المواقع المقترحة في محافظة عكار للحجر الصحي. وشملت الجولة فندق "غراسياس" في محلة ضهر نصار، حيث تم الاطلاع على مدى ملاءمة الفندق لحجر المرضى".

ثم انتقل الوفد إلى بلدة ​القبيات​، حيث انضم إليه المدير الطبي لمستشفى "سيدة السلام" في القبيات ​أنطوان ضاهر​ ورئيس اللجنة الطبية بخلية الأزمة أمين ابراهيم، الذي شرح للجنة "واقع الاستعدادات والتحضيرات التي أقرتها وتعمل على اتمامها خلية الأزمة، ومنها منتجعات سياحية عدة في البلدة تتوافر فيها كل المعايير والمواصفات لحجر المرضى المتعافين أو الذين يعانون عوارض ولم تتثبت اصابتهم بالكورونا بعد".

وانتقلت اللجنة إلى موتيل "​القموعة​" في أعالي بلدة ​فنيدق​ المقترح كمركز للحجر الصحي ودرست حاجاته، وذلك بمواكبة من لجنة الصحة في ​بلدية فنيدق​ وعدد من أطباء البلدة.

