نقابة محامي طرابلس: تمديد مهلة سداد الرسم السنوي لحزيران

أشار مجلس نقابة المحامين في طرابلس، الذي اجتمع برئاسة النقيب محمد المراد، إلى أنه قرر "تمديد مهلة سداد الرسم السنوي مع تغطية التأمين، الى 15 حزيران 2020 كحد أقصى، وإنشاء حساب مستقل خارج الموازنة، بإسم "حساب دعم صناديق النقابة لحالات المحامين الخاصة"، والسعي الى تأمين قروض ميسرة للزميلات والزملاء المحامين، والمنتسبين الى نقابات المهن الحرة من القروض المدعومة التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بعد توافق نقباء المهن الحرة على هذا البند خلال إجتماعهم في بيروت في 27/3/2020، على ان يعقد لقاء لهذا الغاية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قريبا".
وطرح المراد موضوع "تطبيق نص المادة الثانية من قانون التقاعد، لجهة مساهمة الدولة في دعمه، على أن يحال هذا الموضوع الى لجنة التقاعد لإتخاذ القرار المناسب"
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