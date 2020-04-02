نقابة محامي طرابلس: تمديد مهلة سداد الرسم السنوي لحزيران

أشار مجلس ​نقابة المحامين​ في طرابلس، الذي اجتمع برئاسة النقيب ​محمد المراد​، إلى أنه قرر "تمديد مهلة سداد الرسم السنوي مع تغطية التأمين، الى 15 حزيران 2020 كحد أقصى، وإنشاء حساب مستقل خارج ​الموازنة​، بإسم "حساب دعم صناديق النقابة لحالات المحامين الخاصة"، والسعي الى تأمين قروض ميسرة للزميلات والزملاء المحامين، والمنتسبين الى ​نقابات المهن الحرة​ من القروض المدعومة التي أقرها ​مجلس الوزراء​، وذلك بعد توافق نقباء المهن الحرة على هذا البند خلال إجتماعهم في ​بيروت​ في 27/3/2020، على ان يعقد لقاء لهذا الغاية مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ قريبا".

وطرح المراد موضوع "تطبيق نص المادة الثانية من قانون التقاعد، لجهة مساهمة الدولة في دعمه، على أن يحال هذا الموضوع الى لجنة التقاعد لإتخاذ القرار المناسب"