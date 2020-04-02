مروحية للجيش اللبناني تحلق فوق طرابلس وتحذر الاهالي من التجمع

أفادت معلومات صحفية عن ان ​مروحية​ تابعة لسلاح الجو في ​الجيش اللبناني​ تحلق في أجواء ​مدينة طرابلس​ منذ بعض الوقت، ويوجه طاقمها عبر مكبرات الصوت، تحذيرات للمواطنين من التجمع تحت أي ذريعة، مؤكدا "أولوية الحرص على سلامتهم، كما دعاهم الى التزام المنازل".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ حذر من الإستهتار وعد الإلتزام بقرار ​مجلس الوزراء​ القاضي بمنع التجول إلا للضرورة القصوى كما أكد على وجوب عدم التجمع لأن ذلك يشكل خطرا كبيرا من ناحية إمكانية إنتشار ​فيروس كورونا​.