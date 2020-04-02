كاريتاس لبنان: وضعنا خطا ساخنا لذوي الحاجات للاستفادة من المساعدات

أعلنت رابطة كاريتاس ​لبنان​ في بيان، "خطها الساخن 110027 81 ليتم تعميمه على ذوي الحاجات لكي يتصلوا به بشأن الاستفادة من توزيع الحصص الغذائية والمساعدات المتوافرة. و على كل متصل تزويد كاريتاس بالاسم والمنطقة والرعية والسكن".

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية خانقة ترافقت مع انتشار ​فيروس كورونا​ الذي أودى بحياة 16 شخصا وإصابة حوالي 500 آخرين على الأراضي اللبنانية، وتدخل البلاد يومها الثامن عشر من إعلان ​حظر التجول​ منعاً لتفشي الفيروس بشكل أكبر والدخول في المجهول.