كاريتاس لبنان: وضعنا خطا ساخنا لذوي الحاجات للاستفادة من المساعدات

أعلنت رابطة كاريتاس لبنان في بيان، "خطها الساخن 110027 81 ليتم تعميمه على ذوي الحاجات لكي يتصلوا به بشأن الاستفادة من توزيع الحصص الغذائية والمساعدات المتوافرة. و على كل متصل تزويد كاريتاس بالاسم والمنطقة والرعية والسكن".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية خانقة ترافقت مع انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 16 شخصا وإصابة حوالي 500 آخرين على الأراضي اللبنانية، وتدخل البلاد يومها الثامن عشر من إعلان حظر التجول منعاً لتفشي الفيروس بشكل أكبر والدخول في المجهول.
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