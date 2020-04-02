السلطات الإيطالية: تسجيل 760 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا​ عن "تسجيل 760 وفاة جديدة ب​كورونا​ خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ​ضحايا​ الوباء إلى 13915 شخصا"، مشيرة الى ان "الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت بـ4667 حالة وبلغت 115241 بعد أن كانت 110574"، موضحة "تماثل 18278 شخصاً للشفاء".

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