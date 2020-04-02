لميا يمين تنفي عبر "النشرة" ما يُنسب لها حول موعد فتح مراكز الضمان

نفت وزيرة العمل لميا يمين عبر "النشرة" ما يُنسب لها حول موعد فتح مراكز الضمان الاجتماعي، مشددة على أن أي معلومة تخص هذه المؤسسة تُعلنها إدارتها حصرا.
وكان انتشر تسجيل صوتي منسوب للوزيرة يتحدث عن فتح مراكز الضمان في 6 نيسان المقبل.
بينما تشدد إدارة الضمان على صعوبة افتتاح المراكز خصوصا بعد أن كشفت مصادره عبر النشرة أن حوالي 10 الاف مواطن لبناني يزورون مراكز الضمان يوميا ما يعني أن اعادة فتح المراكز قد يتسبب بمجزرة صحية بظل انتشار وباء كورونا.
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