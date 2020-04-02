بيروت الحكومي: تماثل 3 حالات للشفاء من الكورونا ليصل مجموع الحالات التي شفيت الى 46

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ ان "مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصلت الى 54 إصابة، وتم استقبال 10 حالات مشتبه بإصابتها بالكورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، وتماثلت 3 إصابات للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض"، موضحة ان "مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية بلغت 46 حالة شفاء".

ولفت المستشفى الى انه "بناءً لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة العامة​ تم إخراج حالة مصابة بالفيروس من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يومياً"، مبيناً ان "جميع المصابين بالفيروس يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصاباتين وضعهما حرج".