أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في حديث تلفزيوني، ان "موقف وكلمة رئيس الحكومة حسان دياب كانت واضحة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، وهي ردة فعل على الضغوط السياسية التي تمارس والتي تفرض المحاصصة في ملف التعيينات"، متمنية ان "لا يتكرر ما حدث اليوم بالمستقبل، وانما الذهاب والعمل على اسسس سليمة"، مشيرة الى ان "هذه التعيينات هي ضرورية جداً، وضرورة وجود ارادة واضحة لتغير النظرة المالية والاقتصادي بعد ما وصلنا اليه اليوم".
وشددت نجم على ان "الهم الاول والاخير هو عدم عرقة الملف وان تحدث التعيينات استناداً على اسس سليمة"، مبينة "عدم وجود قرار حتى الساعة بإدراج الملف من جديد في الجلسة المقبلة، ولا يوجد احد بتاتاً أحرص مني على استقلالية السلطة القضائية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل: موقف دياب كان ردا واضحا على الضغوط السياسية التي تمارس بملف التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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