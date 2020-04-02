شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى يكشف معاناة العمال فى قطر مع وباء كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت بالفيديو، عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمالة الخارجية في قطر، في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث رصد التقرير شهادات حية عن معاناة العمال في الإمارة الصغيرة، والانتهاكات التي يعترضون لها على يد هذا النظام القمعي، والتي وصفها الجميع بأن قطر أصبحت دولة العبودية، ومقبرة العمال الأجانب.

وأضاف التقرير، أنه قبل تفشى الوباء، لم تراعى أي من حقوق العمالة على أرضها، وطبقا للتقارير العالمية أن قطر تجبر العمال على استكمال مشروعاتها الخاصة بمونديال 2022، رغم تفشى فيروس كورونا، ولم تراعى أي من الأمور المتعلقة بحياة المواطنين، أو الحفاظ عليها ، وأنه يتم نقلهم في وسائل مواصلات مزدحمة، وإقامتهم في مساكن مكتظة وهذا يهدد بكارثة في تفشى هذا الفيروس.

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كان هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، كشف أن التقارير الدولية الصادرة من منظمات عالمية تناولت مؤخرا الأوضاع السيئة لبيئة العمل المحيطة بالعمال في قطر الذين يتم استغلالهم وتسخيرهم للعمل في الحر الشديد ولساعات ممتدة في اعمال التجهيز للمونديال والمنشآت الرياضية وهو ما يؤثر على صورة الدوحة أمام المجتمع الدولى.